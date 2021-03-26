Son dakika: Son nefesinde katilin adını söylemişti! Gönül Özcan cinayetinde karar verildi

Son dakika haberleri... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4 çocuk annesi Gönül Özcan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, katil zanlısı Mustafa Ü.'nün haksız tahrik ya da iyi hal gibi herhangi bir ceza indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Öte yandan Gönül Özcan'ın, ölmeden önce katil zanlısının ismini verdiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına taraf avukatları, maktul Gönül Özcan'ın yakınları katıldı.
Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmada son savunmasını yapan sanık Mustafa Ü, pişman olduğunu belirterek, "kıskançlık" nedeniyle tartıştıkları Gönül Özcan'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Ü.'nün herhangi bir ceza indirimi uygulanmaksızın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
"MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"
Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Vekili avukat Özge Arslan, başından beri takipçisi oldukları davada sanığın haksız tahrik ya da iyi hal gibi herhangi bir ceza indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
NE OLMUŞTU?
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 7 Aralık 2019'da çalıştığı rezidansta birlikte yaşadığı kişi tarafından gece bıçaklanan 4 çocuk annesi Gönül Özcan, yaralı halde sabaha kadar kaldığı odada rehin tutulmuş, daha sonra kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde polise verdiği ifadede cinayet zanlısının Mustafa Ü. olduğunu söylemiş, daha sonra hayatını kaybetmişti.