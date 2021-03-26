Son dakika: Son nefesinde katilin adını söylemişti! Gönül Özcan cinayetinde karar verildi

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına taraf avukatları, maktul Gönül Özcan'ın yakınları katıldı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmada son savunmasını yapan sanık Mustafa Ü, pişman olduğunu belirterek, "kıskançlık" nedeniyle tartıştıkları Gönül Özcan'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Ü.'nün herhangi bir ceza indirimi uygulanmaksızın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.