SON DAKİKA: Tekirdağ’da çocuk istismarı! İrfan Pullukçu dosyasına 3 kızın daha adı girdi

"GÖNÜL İLİŞKİM OLMADI"

İrfan Pullukçu'nun çalışanı Ö.C. tarafından zaman zaman para gönderildiği iddia edilen 3 kişiden Y.A.'nın da soruşturma kapsamında ifadesi alındı. İrfan Pullukçu ile arkadaşı Hilal Karadağ aracılığıyla tanıştığını anlatan Y.A., S.D. ve E.K.'nın da ortak arkadaşları olduğunu belirtti. Y.A. ifadesinde şunları söyledi; "İrfan Pullukçu ile arkadaşım Hilal'in iki yıla yakın bir gönül ilişkilerinin olduğunu bilirim. Benim İrfan Pullukçu ile herhangi bir gönül ilişkim olmadı, olamaz. S.D. ve E.K. da Hilal'in İrfan Beyle ilişkisini bildikleri için kendisini tanır. C.N.K.'nın İrfan Pullukçu ile ilişkisinin olacağını tahmin etmiyorum, kızın yaşı küçük, ayrıca ablası Hilal'in zaten bir ilişkisi var. Zaten sevgili oldukları için İrfan Bey Hilal'e zaman zaman para gönderirdi."