Taksim Camisi için geri sayım başladı

İstanbul Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve ramazan ayı içinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor. Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan, içinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı. 2 bin 482 metrekare arsa, 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor. Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen caminin içindeki boyama işlemlerinde sona gelindi. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor. Caminin ana kubbesi için kurulan iskele de söküldü. Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı ve boyama işleri bitirildi.Öte yandan camide kullanılacak halıların rengi belirlenerek siparişi verildi ve imalatı sürüyor. Bodrum katlarda taş ve ahşap kaplama işlerinde sona gelinirken caminin elektrik ve mekanik testleri yapıldı. Yüzde 99'u tamamlanan caminin ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanıyor.