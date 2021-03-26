Taksim’de 10’uncu helikopter destekli “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasının 10.su helikopter destekli olarak Taksim'de gerçekleştirildi. Narkotik köpeği Kanıt araçları didik didik aradı.

Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması"'nın 10'uncusu yapıldı. İstanbul'un çeşitli noktalarında asayiş, terör ve trafik ekipleri denetimlerde bulunarak araçları kontrolden geçirdiler.



Taksim Meydanı'ndaki denetimlere, emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri, Asayiş ekipleri ve Narkotik köpeği "Kanıt" da katıldı.

Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini özel harekat polisleri sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.