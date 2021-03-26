Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Taksim’de 10’uncu helikopter destekli “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı
Giriş Tarihi: 26.3.2021 15:58

Taksim’de 10’uncu helikopter destekli “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Taksim’de 10’uncu helikopter destekli “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı

’da Yeditepe Huzur uygulamasının 10.su helikopter destekli olarak Taksim’de gerçekleştirildi.  Narkotik köpeği Kanıt araçları didik didik aradı.

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasının 10.su helikopter destekli olarak Taksim'de gerçekleştirildi. Narkotik köpeği Kanıt araçları didik didik aradı.
Taksim'de helikopter destekli "Yeditepe huzur uygulaması"'nın 10'uncusu yapıldı. İstanbul'un çeşitli noktalarında asayiş, terör ve trafik ekipleri denetimlerde bulunarak araçları kontrolden geçirdiler.

Taksim Meydanı'ndaki denetimlere, emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri, Asayiş ekipleri ve Narkotik köpeği "Kanıt" da katıldı.
Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini özel harekat polisleri sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim’de 10’uncu helikopter destekli “Yeditepe huzur uygulaması” yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA