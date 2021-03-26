Tarihi  yeni kadınlar pazarı temeli atıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak tarihi dokusu bozulmadan yapımına başlanan 'Kadınlar Pazarı'nın temeli görkemli bir törenle atıldı. Törene AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, Genel Sekreter Ahmet Adanur, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir ve meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.



TİTİZ BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK



Temel atma töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, " Burası Trabzon'un kalbinde çok önemli bir noktada, tarihi anlamda da kıymetli bir destinasyon. Uzun yıllar boyunca Trabzon'da kadınlar pazarı olarak bilinen ve neredeyse hepimizin bir şekilde gelip alışveriş yaptığı çok özel bir mekandı. Tabi süreç içerisinde eskidi, yıprandı artık bu yükü taşıyamaz duruma geldi. Ve bizden önce Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun döneminde yenilenmesiyle ilgili adımlar atıldı, projelendirildi hatta ihalesi de yapıldı.Biz devraldık ve ardından da bu işi süratle realize etme yoluna gittik. Bu kapsamda önce alanı boşalttık. Esnafımızı yeni yerlere yerleştirdik, ardından da titiz bir çalışma başlattık" diye konuştu.



ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ



Projenin temel seviyesine gelmesinin neredeyse bir seneyi bulduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Uzun sürmesinin çeşitli sebepleri var ama bunların en başında gelen ciddi bir zemin iyileştirmesi yaptık. Burası eskiden denizin ulaştığı bir alandı ve çok ciddi bir zemin problemi vardı. Ama ondan daha da önemlisi, bizi asıl geciktiren Roma döneminden kalma tarihi iskeleyi görüyorsunuz. Bunun gibi bu alanda olabilecek birtakım tarihi eserlerin de herhangi bir zarar görmemesi ve gelecek nesillere ulaşılabilmesi adına çoğu kere Müze Müdürlüğü ile beraber bazen aylarca bekleyerek titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Burada ortaya çıkan tarihi kalıntılar, Büyükşehir Belediyemiz tarafından muhafaza altına alınacak ve bundan sonraki nesillere de aktarılacak. Şimdi artık belli bir seviyeye geldik. Bundan sonra süreç çok daha hızlı gidecek ve inşallah önümüzdeki yıl bu aya varmadan hedefimiz, burada çok modern ama aynı zamanda tarihi özelliğini de koruyan bu hizmeti ortaya koymak ve hizmete açmak olacak" dedi.



YENİ YAŞAM ALANLARI OLUŞTURUYORUZ



Kadınlar pazarını destinasyon olarak değerlendirdiklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bakın Ganita-Faroz'dan başlıyoruz, bu önemli projemizin İnşallah önümüzdeki hafta başı sözleşmesini imzalıyoruz. Trabzon muhteşem bir Ganita-Faroz sahiline sahip olacak. Hemen aynı yerde sahil yolunun üzerinden ekolojik köprü ile bu sefer Selahattin Camii'nin oradaki alana çıkıyoruz. Ve oradaki çok güzel alanda, insanlarımıza yeni bir rekreasyon ve yaşam alanı yeni bir kent meydanı kazandırıyoruz. İçerisinde kuyumcu kenti, bilim merkezi, Avrasya Pazarı ve diğer önemli dokunuşlarıyla çok önemli bir alan olarak buranın devamında olacak.



AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK



Yine devamında balık hali ve kadınlar pazarı bulunacak. Biraz yukarısında Tabakhane aksına girdiğimizde, orada geçtiğimiz günlerde çok önemli kültürel alan tespit edildi. Oradaki kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserleri, yeni kazı çalışması gerçekleştirmek suretiyle inşallah tam olarak ortaya çıkaracağız. Ve orayı asla kapatma gibi bir niyetimiz yok. Kültür Bakanlığımızla birlikte orası inşallah Trabzon'da bundan sonra bir açık hava müzesi gibi işlev görecek" şeklinde konuştu.





MİLLETVEKİLİ BALTA: NİCE TEMELLER ATILACAK



AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise, "Trabzon insanı, sadece bu değil, bundan sonra da bu daha nice temeller atacak. Büyükşehir Belediyesi şehrin ağabeyi. Sadece Trabzon merkezde değil, ilçelerimizde de planlamalar yapıldı. İlçelerimizin her noktasına Büyükşehir'imiz dokunuyor. Kaynaklarını hazırladı, projelerini hazırladı. Bunları da bir bir Trabzonluların hizmetine sunacağız. Pandemi sürecinde zorluklarınızı biliyoruz. Bunları gündeme getiriyoruz. Küresel bir kriz ve bütün dünyayı etkiliyor. Biz de ülkemizin devletimizin, gücü nispetinde yardım ediyoruz. Rahatlama başlayacak. Zorluklara hep birlikte göğüs geriyoruz" dedi.