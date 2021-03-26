Telekom’a ait kablo ve evden hırsızlık yapan 1 kişi yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu; 09.03.2021 günü il merkezi Karaelmas mahallesinde Telekom'a ait 100 metre internet ve telefon kablosu ile 24.03.2021 günü bir ikametten halı, odun kesme makinesi vb. ev eşyaların çalınması olaylarını gerçekleştiren kişinin Ö. Ç. (2004) adlı suça sürüklenen çocuk olduğu tespit edildi.

Ekiplerin operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan Ö. Ç. (2004) adlı suça sürüklenen çocuk, 25.03.2021 günü çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, ikamet hırsızlığı sonucu çalınan malzemeler temin edilerek ev sahibi vatandaşa teslim edildiği öğrenildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Zonguldak genelinde halkımızın huzuru için hırsızlık suçlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.