Trabzon'da can pazarı! Saniye saniye kaydedildi: O taş olmasa yoktuk...

'ALLAH'IN TAKDİRİ Kİ BİR TAŞA TUTUNDULAR'

Araçtan çıkarılanların akrabası Caner Sağlam da haber üzerine Trabzon'a geldiklerini söyleyerek, "Acı bir şekilde buraya geldik. Çok korktuk acı haber için. Allah oradaki insanlardan ve tüm ekiplerden razı olsun. Çok şükür durumları gayet iyi. Görüntüler izledik; mucize kurtuluş oldu. Kuzenim o anları bize, 'O an ölüme çok yaklaştık, araç bizi ölüme sürüklüyordu' diye anlatı. Allah'ın takdiri ki bir taşa tutundular. Amcam o camı açmasaydı, 1 dakikaya boğuluyordu. Amcam cama eliyle yumruk atıp kırdı. Oradakiler yardıma koştu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz öldüler sandık. Durumları iyi olunca derin bir nefes aldık. Allah devletimize zeval vermesin, tüm sağlıkçılarımızdan Mevla'm razı olsun" diye konuştu.