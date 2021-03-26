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Giriş Tarihi: 26.3.2021

Türk bilim insanından Kovid’in yayılmasını engelleyen madde

Türk bilim insanından Kovid’in yayılmasını engelleyen madde
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek, koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen yeni bir etken madde geliştirdi. Geliştirdiği etken maddenin Kovid-19'a yakalanan hastalara verilen ilaçlarda kullanılabileceğini ifade eden Doç. Dr. Gerçek, "Virüsü vücudumuza aldığımızda virüs hemen sayısını artırmaya başlıyor. Bu ilaç ise virüsün kendini replike etmesini engelliyor. Dolayısıyla virüs sayısı minimumda tutulduğu için kişi hastalık semptomlarını göstermeyebilir bile" diye konuştu.
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Türk bilim insanından Kovid’in yayılmasını engelleyen madde
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