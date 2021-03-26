Üsküdar’da yaşlı adam feci şekilde yandı

Olay, 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tayfun Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar kendilerini dışarıya atarken yanan dairede tek başına yaşayan 60 yaşlarındaki Pehlül Satılmış, dışarıya çıkamadı. Vatandaşlar kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamadı.



VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR OLUŞTU



Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürdü. Daireye giren ekipleri, vücudunun büyük bir kısmında ağır yanıklar olan Pehlül Satılmış'ı dışarıya çıkardı. Yaralının dışarıya çıkarılması sırasında çevrede bulunan yakınları sinir krizi geirdi. Bir kişi de baygınlık geçirdi. Ambulansa alınan Satılmış, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Pehlül Satılmış burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri, yangın sonrasında dairede inceleme yaptı.

Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.