Üstlerinde yok yok! Uyuşturucu, tarihi para, silah!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 Mart Çarşamba günü Gebze, Balçık mahallesinde Ş.Ş. isimli şahsın işyerinde kendisi ile beraber bulunan S.Y. isimli şahsın üzerinde yaptığı aramada 6 gram metamfetamin, 1 adet elektronik hassas terazi, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 25 fişek, 38 adet farklı dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal para ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.