Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Üstlerinde yok yok! Uyuşturucu, tarihi para, silah!
Giriş Tarihi: 26.3.2021 12:38

Üstlerinde yok yok! Uyuşturucu, tarihi para, silah!

ABBAS ÇAKAR
Üstlerinde yok yok! Uyuşturucu, tarihi para, silah!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ’de gerçekleştirdiği denerimler esnasında,  Ş.Ş. isimli  kişiye ait iş yerinde kendisi ile beraber bulunan S.Y.nin üstünde yaptığı aramada uyuşturucu madde, silah, bıçak ve tarihi eser niteliğinde para ele geçirdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 Mart Çarşamba günü Gebze, Balçık mahallesinde Ş.Ş. isimli şahsın işyerinde kendisi ile beraber bulunan S.Y. isimli şahsın üzerinde yaptığı aramada 6 gram metamfetamin, 1 adet elektronik hassas terazi, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 25 fişek, 38 adet farklı dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal para ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üstlerinde yok yok! Uyuşturucu, tarihi para, silah!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA