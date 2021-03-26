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Giriş Tarihi: 26.3.2021 10:33

Yaralı porsuk doğaya kazandırılmak üzere tedaviye alındı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Yaralı porsuk doğaya kazandırılmak üzere tedaviye alındı

’nın ilçesinde vatandaşlar tarafından tarlada bulunan Porsuk Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Güvercin kırsal mahallesinde yaralı halde bulan mahalle sakinleri jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri yaralı bulunan Porsuk'u teslim aldı.

Jandarma ekipleri mahalle sakinlerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek Porsuk'u doğaya kazandırılmak üzere Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü mahalle sakinlerinin duyarlılığı ile jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucunda kendilerine teslim edilen Porsuk'un tedavisi yapılmak üzere Şanlıurfa'ya götürdü.

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Yaralı porsuk doğaya kazandırılmak üzere tedaviye alındı
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