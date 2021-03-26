Yaralı porsuk doğaya kazandırılmak üzere tedaviye alındı

Güvercin kırsal mahallesinde yaralı halde bulan mahalle sakinleri jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri yaralı bulunan Porsuk'u teslim aldı.

Jandarma ekipleri mahalle sakinlerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek Porsuk'u doğaya kazandırılmak üzere Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü mahalle sakinlerinin duyarlılığı ile jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucunda kendilerine teslim edilen Porsuk'un tedavisi yapılmak üzere Şanlıurfa'ya götürdü.