Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yarım asırdır zamana yön veriyor
Giriş Tarihi: 26.3.2021 11:26

Yarım asırdır zamana yön veriyor

REMZİ YILMAZ
Yarım asırdır zamana yön veriyor

’da yarım asırdır saat tamirciliği yapan 72 yaşındaki Ramis Asa, ilerleyen yaşına rağmen mesleğinin en iyisi olmaya ve ilk günkü aşkla yapmaya devam ediyor.

Bursa'nın İznik'te 1949 yılında dünyaya gelen Ramis Asa, 1980 yılında bir tesadüf eseri başladığı saatçilik mesleğini ilk günkü heyecan ve aşkla devam ettiriyor. Asa "Hassasiyet ve özveri isteyen bu sanatların unutulmaması 72 yaşıma girmeme rağmen çalışıyorum. Mesleğini çok seviyorum" dedi.

"BU MESLEK BENDE BİR BAĞIMLILIK"

Geride kalan yaklaşık 50 yıl boyunca bir gün dahi dükkânını açmadan duramadığını söyleyen Ramis Asa, "Her gün bir insanın yüzündeki tebessüm olabilmek için işimizin başındayız. Bu sanatlar yaşaması için işimizi bırakamıyoruz. Öyle bir meslek ki sizlere tarifini yapamam. Her şeyin önüne geçiyor. Bu bende bir bağımlılık adeta bir hastalık gibi. Ben buraya geldiğimde bir kişinin gelip Allah razı olsun, sağolun demesi bana yetiyor. Bu bana mutluluk veriyor. Esnaflık ve ustalıkta bunu gerektiriyor" dedi.

"USTA OLMAK DÜRÜSTLÜK GEREKTİRİR"

Mesleğinde uzun yıllara mutlu bir şekilde kalabilmenin sırrını anlatan Ramis Asa konuşmasında "Böyle zanaatlarda mesleğinizde uzun yıllar kalarak başarılı bir şekilde vatandaşın güvenini kazanmak gerçekten çaba istiyor. Bu çaba dürüstlükten geçiyor. Usta olmak dürüstlük gerektirir. Ben bu mesleğe başlamamda emeği olan kendisi de saat ustası olan Nezihi Arıcı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yarım asırdır zamana yön veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA