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Giriş Tarihi: 26.3.2021 17:29

Zihinsel engelli kadına cinsel istismara tutuklama

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Zihinsel engelli kadına cinsel istismara tutuklama

’nin Pertek İlçesi’nde 63 yaşındaki G.G. isimli zihinsel engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 74 yaşında Cafer K. tutuklandı.

Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde 63 yaşındaki G.G. isimli zihinsel engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 74 yaşında Cafer K. tutuklandı.

Olay, Pertek ilçesine bağlı Akdemir köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer K., 63 yaşındaki zihinsel engelli kadının evine giderek cinsel saldırıda bulundu. Kadının yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay jandarmaya bildirildi.

Köye giden jandarma ekipleri, Cafer K.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadesi tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zihinsel engelli kadına cinsel istismara tutuklama
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