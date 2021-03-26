Zihinsel engelli kadına cinsel istismara tutuklama

Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde 63 yaşındaki G.G. isimli zihinsel engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 74 yaşında Cafer K. tutuklandı.
Olay, Pertek ilçesine bağlı Akdemir köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer K., 63 yaşındaki zihinsel engelli kadının evine giderek cinsel saldırıda bulundu. Kadının yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay jandarmaya bildirildi.
Köye giden jandarma ekipleri, Cafer K.'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifadesi tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.