Zirai don, buğday tarlalarını kuruttu

Edirne'de, havaların aşırı soğumasıyla yaşanan zirai don, buğday tarlalarını sararttı. Çiftçiler de ayçiçeği ekmek için tarlalarını bozdu. Ziraat Mühendisi Ediz Ün, çiftçilere biraz daha beklemeleri yönünde çağrı yaparak "Sararmış olan buğdaylarını bozmasınlar, biraz daha beklesinler, sabretsinler. Çünkü bozup ayçiçeği ektiklerinde, attıkları yabancı ot ilacı ayçiçeğine de olumsuz etkiler yapacak, dolayısıyla bir ürün kaybına daha neden olabilirler. Sararmaların bir çok nedeni olabilir. Ama en önemli parametrelerden biri doğru buğday çeşidi seçimi yapabilmek. Trakya bölgesi soğuk iklime sahip olduğu için soğuğa dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi lazım. Lalapaşa ve Sırpsındığı bölgesindeki buğdayları incelediğimde yoğun şekilde sararma olduğunu gördüm. Bu, çeşit seçimiyle de alakalı" dedi. Edirne Ziraat Odası eski Meclis Başkanı Erdal Akgün de buğdayda sararan birçok bölge olduğunu belirtti. Suakacağı Köyü Muhtarı Cemali Öztürk, tarlasına yabani otla mücadele için ilaç atan bazı çiftçilerin, bozdukları tarlalarına ayçiçeği ekemeyeceğini ve mağdur olduklarını kaydetti.