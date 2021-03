102 yaşında Koronayı yendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Hızırbey mahallesinde yaşayan 102 yaşındaki Hanife Alagöz, geçen ay yakalandığı koronavirüsü 10 günlük tedaviyle yendi. 10 çocuğu ve 150 torunu bulunan Hanife nine asırlık yaşamını doğal beslenmeye bağlı olduğunu söyledi. 61 yaşındaki oğlu İsmail Alagöz, 60 yaşındaki gelini Kıymet ve 34 yaşındaki Hanife ile yaşayan 102 yaşındaki Hanife Alagöz, kalp rahatsızlığı nedeniyle hasta yatağında yaşamını sürdürüyor.Hanife nine "Torunlarım benim dünyam. Yanıma geldiklerinde dünyalar benim oluyor. Kulaklarım az duyuyor, fakat onların ne dediğini, ne istediğini anlıyorum. Bana her zaman iyi davranıyorlar. Geldiklerinde halimi, hatırımı soruyorlar. Oğlum İsmail'den Allah razı olsun. Eşimi 25 yıl önce kaybettim. İsmail oğlumun evinde kalıyorum. Gelinim benimle çok iyi ilgileniyor. Hepsini çok seviyorum. Oğlum İsmail'den koronavirüs bulaştı. Doktorlardan, hemşirelerden Allah razı olsun. Beni iyileştirdiler" diye konuştu.Başkan Erdoğan'a sevgisini de ifade eden Hanife nine "Onu daha iyi görmek için oğluma büyük ekran TV aldırdım. Onun için hep dua ediyorum" dedi.