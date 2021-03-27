12 milyon liralık Bitcoin vurgunu

İstanbul'daBitcoin (dijital para) dolandırıcılığı yapan bir çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 milyon liralık haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli yakalandı. İddiaya göre; yatırım amacıyla internet üzerinden "Bitcoin Borsası" ilanları veren çete üyeleri, sahte kimliklerle Bitcoin yatırımcıları adına cep telefonu hatları satın aldı. "Cep telefonumu çaldırdım" diyerek mağdurların kullandıkları cep telefonu hat kartlarını iptal ettirdi. Hazırladıkları sahte kimlikleri ve mağdurların kişisel bilgilerini kullanarak "Hat ikizleme" adı verilen yöntemle yeni GSM hatlarını açtıran çete üyeleri; bu yöntemle Bitcoin hesaplarını ele geçirdi ve vurgun yaptı.