Olay İstanbul'un Avcılar İlçesi'ne bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde 17 Mart tarihinde meydana geldi. İddiaya göre bir hırsız, gece saatlerinde park halinde bulunan bir otomobilin içerisinde kasa olduğunu fark etti ve arabanın camını kırarak kasayı çaldı. İçersinde maddi değeri 25 bin lira olan eski saatler, gözlükler, biblo, kolye, yüzük ve pahalı çakmakların bulunduğu kasayı kucağına alarak kaçmaya başlayan hırsız kaçtı.

25 bin liralık saat koleksiyonunu çaldı! Kucağında kasayla böyle gözlerden kayboldu



EŞYALARLA BİRLİKTE YAKALANDI



Kasasının çalındığını fark eden otomobil sahibi durumu İstanbul Polisi'ne bildirdi ve şikayetçi oldu. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. E.B. isimli şüphelinin kimliğini tespit eden Avcılar Emniyeti, E.B.'yi 25 Mart Perşembe günü Yeşilkent Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı. Adreste yapılan arama çalışmalarında çalıntı olduğu belirlenen bir adet üç boyutlu gözlük kumandası, bir adet oto direksiyon kumandası ve 18 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.



SERBEST BIRAKILDI



Gözaltına alınan E.B. isimli şüpheli; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.