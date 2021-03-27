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Giriş Tarihi: 27.3.2021 18:14

40 yaşındaki öğretmen koronavinüse yenik düştü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
40 yaşındaki öğretmen koronavinüse yenik düştü

’da görev yapan fen bilimleri öğretmeni 40 yaşındaki Fatih Köse, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Konya'da görev yapan fen bilimleri öğretmeni 40 yaşındaki Fatih Köse, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Muhittin Güzelkılınç İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni olarak görev yapan Fatih Köse, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatih Köse'nin ölümü görev yaptığı okuldaki meslektaşları ve öğrencilerini yasa.boğdu.



İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Muhittin Güzelkılınç İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Fatih Köse vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim'dedi.

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40 yaşındaki öğretmen koronavinüse yenik düştü
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