6 bin 279 öğrenciye Siberay Farkındalık eğitimi verildi

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kurulan koordineyle, istekli olan öğrencilere 10.03.2021 tarihinde eğitim verilmeye başlanmıştır" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, 10-12 Mart tarihlerinde bin 139 Öğrenci, 15-19 Mart tarihlerinde 2 bin 487 Öğrenci, 22-26 Mart tarihlerinde 2 bin 653 Öğrenci olmak üzere il genelinde bugüne kadar toplam 6 bin 279 öğrenciye Siberay Farkınlak eğitim verilmiştir"