Ağrı'da başarılı uyuşturucu operasyonu

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda;

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile birlikte yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; açık kasa kamyonette saman çuvalların altında toplamda 358 Kilo 266 gram gelen Eroin maddesi, 21 Kilo 608 gram gelen Metamfetamin maddesi ve 2 Kilo 158 gram gelen Afyon Sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki (2) şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslardan biri tutuklanmış olup, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve aydınlık geleceğimizi bağımlılıktan korumak adına yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla ve azimle sürdürülecektir"denildi.