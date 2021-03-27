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Giriş Tarihi: 27.3.2021 14:49

’da ekipler Yusuf bebek için seferber oldu

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da ekipler Yusuf bebek için seferber oldu

’da kar yağışı ve tipi nedeni ile yolu kapanan merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Başkent Köyü’nde rahatsızlanan 6 aylık bebek Yusuf Akboğa ekiplerin yaklaşık 15 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Ağrı'da kar yağışı ve fırtına sebebiyle yolu kapanan merkeze bağlı Başkent Köyü'nde, dün saat 18:00 sularında İdris ve Gülperi Akboğa çiftinin tek çocuğu olan 6 aylık Yusuf bebek, yüksek ateş ve ishal nedeni ile rahatsızlanınca yakınları bebeği hastaneye ulaştırmak için 112 acil sağlık ekiplerinden destek istedi.



Gelen çağrı üzerine köye gitmek üzere yola çıkan sağlık ekipleri, Aşağı Kent Köyü'nde kar engelini aşamayınca kapalı olan köy yolunun açılması için köy hizmetlerinden destek istedi. Ancak köy hizmetleri ekipleri ilk etapta kapalı köy yolunu açmakta başarılı olamayınca devreye 112 acil sağlık ekibine ait paletli ambulans girdi. Gece boyunca yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan yaklaşık 5 kilometrelik yolda hasta bebeğe ulaşmak için mücadele eden paletli ambulans da yolda arızalanınca sabah saatlerinde İl Özel İdaresine ait paletli greyder kapalı yolu açarak hasta bebeğe ulaştı. Daha sonra yakınları tarafından özel araca bindirilen Yusuf bebek, sabah 10:40 sularında Aşağı Kent Köyü'nde bekleyen 112 acil servis ambulansına teslim edilerek Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yusuf bebeğin burada yapılan tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ağrı’da ekipler Yusuf bebek için seferber oldu
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