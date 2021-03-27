Anne ile kızı sobadan zehirlendi

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ile kızı hayatını kaybetti. Ilgın ilçesinde Çiğil Mahallesi'nde yaşayan Şerife Tuncel (96) ile kızı Zeynep Kalaycı (67), komşuları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Kilis'te de sobadan sızan gazdan zehirlenen Halil Kesici (76) öldü, eşi Bedia Kesici (70) hastaneye kaldırıldı.