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Giriş Tarihi: 27.3.2021

Annesi ve kayınvalidesi kazada hayatını kaybetti

Annesi ve kayınvalidesi kazada hayatını kaybetti
Bursa'nın Kestel ilçesinde önceki gün Kurtuluş ve Mandras Caddeleri'nin kesiştiği kavşakta kaza meydana geldi. Bir ziyaret için Bursa'ya gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki 55 LL 025 plakalı otomobil, kavşakta Tahsin U. yönetimindeki 16 ADT 16 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Demirci'nin eşi Nevin Demirci, kızı Elif Demirci, annesi Şadiye Demirci ile kayınvalidesi Adife Ekmekçi ve minibüsteki yolculardan Önder Çimenova yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Demirci'nin annesi Şadiye Demirci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Demirci'nin Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan kayınvalidesi Adife Ekmekçi de yaşam savaşını kaybetti.
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Annesi ve kayınvalidesi kazada hayatını kaybetti
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