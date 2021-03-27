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Giriş Tarihi: 27.3.2021 15:33

'da bir köy karantinaya alındı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

'ın Göle ilçesinde bir köy artan coronavirüsü vakalarının önüne geçebilmek adına karantinaya alındı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kuytuca köyü İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararınca vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Alınan kararla birlikte Kuytuca köyüne giriş çıkışların yasaklanmasına, başta ilçe Jandarma Komutanlığı olmak üzere kolluk kuvvetler ile sorumluluk sahasına bakılmaksızın yeterli ve gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde planlanarak alınmasına ve talimatlara aykırı tutum içerisinde bulunanların adli ve idari olarak cezalandırılmasına karar verildi.

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Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
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