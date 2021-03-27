Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Beraat Kandili sevinci! 87 yıl sonra bir ilk yaşandı



Ayasofya'şa gelen Hüseyin Sağlam ise, "Berat Kandilinin bütün İslam alemine mübarek olsun. Böyle bir günde Allah'ım birliğimizi beraberliğimiz bozmasın, ülkemize zeval vermesin. Bütün Türkiye'nin en güzel şekilde Berat Kandilini gerçekleştirmesini istiyorum. Burada olmak ve namazımızı eda ediyor olmak ayrı bir huzur ve maneviyat veriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" diye konuştu.