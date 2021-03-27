Başkan Ekrem Yüce'den Eymen bebeğe sürpriz doğum günü

Sakarya'nın Erenler İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan Çakmak çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Eymen Çakmak, SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Sakaryaspor'un taraftar topluluğu tarafından evinin dışında meşalelerle yapılan doğum günü sonrasında bu kez Eymen bebeği Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ziyaret etti.

Pandemi nedeniyle bir tek Başkan Ekrem Yüce'nin odasına girip sterilize edilmiş Sakaryaspor atkısı bırakıldığı o anlarda duygu dolu anlar yaşandı. Eymen'e sürpriz doğum günü ziyaretinde bulunan Başkan Yüce; "Eymen Bebeği doğum gününde ziyaret ettik. Ailesiyle sohbet ettik. Yavrumuza şifa dileklerimizi ilettik. Sakarya olarak Eymen için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.