‘Berat Gecesi tefekkür vakti’

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı Korkut Özal Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe okudu. Erbaş, irat ettiği "Berat Gecesi: Af ve Mağfiret Gecesi" konulu hutbede "Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir. Nefsimizin bitmek bilmeyen isteklerine göre değil Rabb'imizin rızası doğrultusunda yaşamaya azmedeceğimiz karar vakitleridir. Gelin günahlarımız için af ve mağfiret dileyelim" dedi. Hutbede, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerlerine düştüğünü, yarın (bugün) ramazanın muştusu Berat Gecesi'ni idrak edeceklerini belirten Erbaş, "Cenabıhak, bu gece hürmetine aziz millete ve Ümmet-i Muhammed'e hayır ve bereket ihsan eylesin. Berat Gecemiz mübarek olsun" ifadesini kullandı.