Berat Kandili mesajları resimli, hadisli, dualı ve ayetli! 2021 Ramazan ayının habercisi Berat Kandili mesajları ve kandil mesajları

Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece Berat Kandili idrak edilecek. Bugün dualarla geçirilirken, kandil mesajları ile ise günün anlamı ve önemi belirtilecek. Berat Kandili mesajları resimli ve sözlü seçenekler ile sevdiklerinizin kandilini kutlayabilirsiniz. En güzel, kısa, uzun, resimli, yeni, dualı, ayetli, gifli kandil mesajları bu başlık altında yer alıyor. Berat Kandili mesajları 2021 ve kandil mesajları sözleri için en güzel seçeneklere ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz.
İşte, Berat Kandili mesajları ve sözleri seçenekleri;
BERAT KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2021
EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.
KISA, UZUN, DUALI, AYETLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI