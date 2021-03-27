Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı! 2021 Ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları

Müslüman âlemi için en mühim günlerden birisi daha geldi, çattı. Şaban ayının 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece Berat Kandili idrak edilecek. Ramazan ayına da kısa bir süre kala bu önemli gece okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile geçirilecek. Berat Kandili mesajları resimli ve sözlü seçenekler ise sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Berat Kandili mesajı ve sözleri göndererek iyi kandiller dileklerini iletmek isteyenler doğru yerdeler. En güzel, kısa, uzun, resimli, yeni, dualı, ayetli, gifli kandil mesajları ve sözleri bu başlık altında yer alıyor. İşte, Berat Kandili mesajları resimli 2021 ve en güzel kandil mesajları seçenekleri!

Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece Berat Kandili idrak edilecek. Bugün dualarla geçirilirken, kandil mesajları ile ise günün anlamı ve önemi belirtilecek. Berat Kandili mesajları resimli ve sözlü seçenekler ile sevdiklerinizin kandilini kutlayabilirsiniz. En güzel, kısa, uzun, resimli, yeni, dualı, ayetli, gifli kandil mesajları bu başlık altında yer alıyor. Berat Kandili mesajları 2021 ve kandil mesajları sözleri için en güzel seçeneklere ayrıntıları inceleyerek ulaşabilirsiniz.

İşte, Berat Kandili mesajları ve sözleri seçenekleri;