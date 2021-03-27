Berat Kandili mesajları: Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili mesajları gönderin! 2021 Kandil mesajları ve sözleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden dini ve kandil günleri takvimi yayınlandı. 2021 Berat Kandili tarihi de belli oldu. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayacak gece için geri sayım başladı. Berat Kandili mesajları resimli ve kandil mesajları için yazılı seçenekler ile bugünün anlamı ve önemi yine vurgulanacak. Sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler en güzel, kısa, uzun, yeni kandil mesajı seçeneklerine yine bu başlık altından ulaşabilecek. 2021 Resimli Berat Kandili mesajları ve en güzel Berat Kandili mesajı ile günün anlamı ve önemi belirtin.

Berat Kandili mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile bu gecenin anlamı ve önemi yine vurgulanacak. Müslüman âlemi için en mühim günlerden birisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayacak gece idrak edilecek. Berat Kandili mesajı ile sevdiklerinize ''iyi kandiller'' diyebilirsiniz. Resimli, kısa, uzun, yeni kandil mesajları göndererek en içten dileklerinizi yakınlarınıza iletebilirsiniz. 2021 Berat Kandili mesajları, sözleri ve en güzel kandil mesajı seçenekleri bu başlık altında yer alıyor.

İşte, Berat Kandili mesajları;