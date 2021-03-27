Berat Kandili nedir? Berat Kandili gecesinin dinimizdeki yeri, anlamı ve önemi...

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimine göre Berat Kandili tarihi yaklaşıyor. Müslümanlar bugün için bol bol namaz kılacak, dua okuyacak ve ibadet edecek. İslam dininin en önemli günlerinden biri olan bu gece Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat Kandili nedir, anlamı ve önemi ne gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte Berat Kandili ile ilgili bilinmesi gerekenler…
İslam aleminin büyük huzurla karşıladığı Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Bu gece bereketli bir gece olmakla birlikte Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedici ve bağışlayıcı olmayı kazandırıyor. İlahi bağışa ermenin umulduğu bu mübarek Berat Kandili önemi ve anlamı detayları şöyle;
Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.
Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.
Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.
Aslı "Beraettir." Beraat sözlükte, "bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak" şeklinde açıklanıyor. Berat kandiline, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.
Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.
Bu konuda Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur, "Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mâce)
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.