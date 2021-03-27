Bitlis’te 275 köy yolu ulaşıma kapandı

Tükiye'nin birçok kentinde bahar havası yaşanırken, Bitlis'te kar kalınlığı kent merkezinden 50 santimetreyi aştı. Yüksek kesimlerde 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle araçlar kara gömüldü. Vatandaşlar sabah araçlarını açmak için büyük çaba sarf etti.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının bugün bölgeyi terke edeceğini, hava sıcaklıklarında da artış yaşanacağını belirtti. Havanın ısınması ile birlikte çığ ve sel felaketlerine karşı uyaran yetkililer, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istediler.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan ise yaptığı yazılı açıklamada, 275 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren açma çalışmalarına başladığını ifade etti. Kurtkan açıklamasında, "2 günden beridir bölgemizde devam eden kar yağışı nedeniyle 275 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. İl Özel İdaresine ait 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile karla mücadele çalışmasına başlandı. Yağışın olmaması durumuna göre, en kısa sürede kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılacaktır."

Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde Belediye ekipleri, ana artellerde ise karayolları ekipleri yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.