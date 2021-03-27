Boğarak öldürdü Korona yalanı attı

İSTANBUL Esenyurt'ta kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı (63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yi (70) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İranlı Mohammad Khodarahmi (35), karısı Shırın Galeh Bakhtıarı (40) ve baldızı Shahrazad Galeh Baktıarı (39) ile birlikte dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu 3 sanığın anlattıkları kan dondurdu. Khodarahmi, "Shırın ile evlendikten sonra İran'dan ev aldık. Eşimin ailesine 30 bin lira borcum vardı. Evi, kayınvalidemin üzerine yaptık. Bu borç nedeniyle beni sıkıştırıyorlardı. Olay günü de evde tartıştık. Boğarak öldürdüm. İki ceset de buzdolabındaydı. Bir süre sonra cesetlerin kokacağını anlayınca olaydan iki hafta sonra derin dondurucu aldım" dedi.Tutuklu sanık Shırın ise "4'üncü günün sabahında annemi ve babamı öldürdüğünü söyledi. Polise ihbar etmem halinde Shahrazad'ı da öldürüp intihar edeceğini söyledi" diye konuştu. Tutuklu sanık Shahrazad ise "Arayan akrabalara annem ve babamın koronadan öldüğünü zorla söylettirdi" ifadelerini kullandı.