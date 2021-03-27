Bugün fırınlar açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu fırın çalışma saatleri!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırın çalışma saatleri binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; bilindiği üzere marketlerde olduğu gibi fırın gibi unlu mamul satıcılarının kısıtlama sürecindeki çalışma saatleri gibi detaylara da yer verilmişti. Bu noktada ekmek vb. gibi unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar "Bugün fırınlar açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" şeklindeki sorularına ait yanıtı araştırıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanan kısıtlama sürecinde fırınlar kısıtlamadan muaf tutulan işletmeler arasında yer alıyor.

FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

27-28 Mart 2021 tarihlerinde uygulanan ve Pazartesi günü (15 Şubat) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…