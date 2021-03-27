Bugün fırınlar açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu fırın çalışma saatleri!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırın çalışma saatleri binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede; bilindiği üzere marketlerde olduğu gibi fırın gibi unlu mamul satıcılarının kısıtlama sürecindeki çalışma saatleri gibi detaylara da yer verilmişti. Bu noktada ekmek vb. gibi unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar "Bugün fırınlar açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" şeklindeki sorularına ait yanıtı araştırıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanan kısıtlama sürecinde fırınlar kısıtlamadan muaf tutulan işletmeler arasında yer alıyor.
FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
27-28 Mart 2021 tarihlerinde uygulanan ve Pazartesi günü (15 Şubat) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…
Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayiler açık olacaktır. Online sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günü ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir. Covid-19 salgını ile mücadelemiz sona erip eski normale dönünceye kadar temizlik, maske, mesafe kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz