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Giriş Tarihi: 27.3.2021 18:15

Büyükşehir dünya tiyatro gününe özel sahne

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Büyükşehir şehir tiyatrosu dünya tiyatro gününe özel sahne

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, dolayısıyla bu hafta perdelerini minik izleyicileri için açtı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bu hafta perdelerini minik izleyicileri için açtı.

Sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, '27 Mart Dünya Tiyatro Günü' nedeniyle Şair Nabi Kültür Merkezinde Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak ve minik seyircilerin keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla tiyatro gösterisi düzenledi.04-15 Yaş aralığındaki çocuklara keyifli anlar yaşatan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sahnelediği animasyon oyunlarından sonra, İbiş Korona'ya Karşı ve Hacivat-Karagöz Korona'ya Karşı oyunlarını minik tiyatro severlerle buluşturdu.Şehir Tiyatrosu, bu hafta çocuklara özel oyun ve animasyon oyunları hazırlayarak minik izleyicilerden tam not aldı.

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Büyükşehir şehir tiyatrosu dünya tiyatro gününe özel sahne
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