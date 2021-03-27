Cennet anneye devlet eli uzandı

Gaziantep'in Düztepe Mahallesi'nde müstakil bir evin giriş katında yaşayan Cennet Çelik (83) oğlu ile birlikte yaşadığı eski evi belediye tarafından tepeden tırnağa yenilendi. Yenilenen evin anahtarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aileye takdim etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) iş birliğinde yürütülen "Evim Dünyalara Bedel" projesi görme engelli yaşlı bir teyze ile oğlunun ihtiyaçlarına cevap vererek bir aileyi daha sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Anneyi ve oğlunu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yaşam Evi'nde bir hafta boyunca konaklatan proje ekibi evin boya-badana işlerini tamamladıktan sonra beyaz eşya, halı, soba ile elektrik ve su tesisatının tadilatını da yaparak baştan sona yeniledi.

Bir hafta içinde biten tadilatın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aileyi ikamet ettikleri evin önünde çiçeklerle karşıladı, anne ve oğluyla birlikte ihtiyaçları tamamlanan evde sohbet etti. Anne Cennet Çelik'in iyi niyet temennilerini alan Başkan Şahin, olası ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Şahin, "Allah yaşlılarımıza uzun ve sağlıklı bir ömür versin. YADES projesiyle 'Evim Dünyalara Bedel' adından bir çalışmamız mevcut. Evlerimizi huzur evi yapmak istiyoruz. Evlerimizde ulu çınarlarımızın bütün ihtiyaçlarını giderecek evde bakım sistemini güçlendirmek istiyoruz. Evim Dünyalara Bedel böyle bir proje. Bu proje kapsamında oluşturduğumuz bir ekibimiz var. İhtiyaçlı ailelerin öz bakımları yapılıyor. Evin temel ihtiyaçları da karşılanıyor. Bunun yanı sıra ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara göre düzenli yardımlar yapılıyor" dedi.

Başkan Fatma Şahin'in kendisini karşılamasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden anne Cennet Çelik ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen yetkililere memnuniyetini dile getirdi.