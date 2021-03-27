Çerkezköy-Kapıkule demir yolu çalışmaları tam gaz

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı- Kapıkule Demir Yolu Projesi"nin yapımı süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalarda yüzde 32 oranında ilerleme kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar devam ediyor. Projede yüzde 32 oranında fiziki ilerleme sağlanırken, altyapı işlerinde de yüzde 50 civarında ilerleme kaydedildi. 530 milyon avroluk proje, 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak olması dolayısıyla en büyük hibe projesi olma özelliğini taşıyor. 153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek hatta yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları devam ediyor. Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağları yüksek standartta birbirine bağlanacak. AA