Giresun'da araçla köprüde asılı kalan kişi,aracından inerken dereye düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece geç saatlerde 28 AAL 876 plakalı aracıyla Görele ilçe merkezine seyir halinde olan 61 yaşındaki Mustafa Tonbul, korkulukları olmayan Daylı Deresi üzerindeki köprüden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üzerindeki askıda asılı kaldı.Aracından inmek isteyen Tombul, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten Daylı Deresine düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen Mustafa Tombul'un cenazesi Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.