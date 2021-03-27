Son dakika haberi: Diş muayenehanesinde silah imalatına suçüstü! Çok sayıda silahla yakalandılar

Son dakika haberi: İstanbul'da diplomasız bir şekilde kaçak diş muayenehanesi olarak kullanılan ve yasa dışı silah imalatı yapılan bir adrese baskın düzenlendi. Adreste 1'i kuru sıkı olmak üzere altı ruhsatsız tabanca, yedi ruhsatsız tüfek, dokuz şarjör, 43 mermi ve yasa dışı silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ile silah parçası ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Yasa Dışı Silah İmalatı ve Ticareti" soruşturması Kartal İlçesi'nde açıldı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kartal İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve diplomasız bir şekilde kaçak diş muayenehanesi olarak kullanılan bir adreste yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti. İstanbul Polisi söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda V.B.Y. (38) ve M.Ö.T. (45) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Kartal'da operasyon düzenlenen diş muayenehanesinde yasa dışı bir şekilde imalatını yaptıkları ruhsatsız silahları hem internet üzerinden hem de söz konusu adresten sattıkları iddia edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH PARÇASI BULUNDU

Adreste yapılan kontrollerde; diş muayenesinde kullanılan bir adet muayene masası, ekipmanlar ve muayene esnasında kullanıldığı değerlendirilen ilaçlar olduğu görüldü. Adreste yapılan aramalarda 1'i kuru sıkı olmak üzere altı ruhsatsız tabanca, yedi ruhsatsız tüfek, dokuz şarjör, 43 mermi, yasa dışı silah imalatında kullanılan 58 icra yayı, yedi icra mili, üç namlu, üç tabanca sürgüsü, silah tamirinde kullanıldığı değerlendirilen iki makine ve silah namlusu açmak için kullanıldığı değerlendirilen dikey matkap ele geçirildi. Şüpheliler "Yasa Dışı Silah İmalatı ve Ticareti" ile "1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı Sanatları'nın Tarzı ve İcrasına Dair Kanuna Muhalefet" suçlarından dolayı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.