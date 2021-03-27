Diyanet İşleri Başkanı Batman’da Berat Kandil’i programına katıldı

Batman Valisi/Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin'in de katıldığı program, pandemi tedbirleri kapsamında camiye belirli sayıda kişi alındı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Erbaş, Berat Kandili programında yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Tövbelerimizle, dualarımızla, niyazımızla, yakarışımızla Rabb'imizin rızasına ulaşırız. Umduklarımıza nail oluruz inşallah. Önümüzdeki bir yıl boyunca gelecek Berat gecesine kadar Rabb'imiz niyetlerimiz kabul eylesin. Öyle güzel niyetlerde bulunalım ki Allah resulünün 'Ameller niyetlere göredir.' hadisi şerifindeki o muazzam manayı kalbimizden, gönlümüzden, yüreğimizden öyle güzel duygularla geçirelim ki Rabb'imiz amellerimizi niyetlerimize göre kabul eylesin inşallah. Ramazan Mübarek gün ve geceler bizim vesileinecatımızdır. Kurtuluş vesilemizdir. Kurtuluşa erebilmek için Rabb'imizin bizden istediği hususlara kulak vermemiz gerekiyor. Bu mübarek gün ve gecelerde bir nefis eğitimine kendimizi tabi tutmamız gerekiyor. Yüce Rabb'imiz, 'Ey nefsi mutmainne, ey nefsini kötülüklerden arındırmış insan, sen Rabb'inden razı, Rabb'in de senden razı olarak Rabb'ine dön.' İşte yönümüz kıbleye doğru dönmüş vaziyette. Cenabıhak, gönlünü kıbleye, namaza yönelten kullarından eylesin hepimizi. Neslimizi sıratı müstakimden uzak eylemesin.Rabb'imizden razı olmak ne demektir biliyor musunuz? Onun emirlerine riayet etmek, yasaklarından uzak durmak demektir. Ya Rab, sen bana 'Namaz kıl.' dedin, namazı kılıyorum. 'Oruç tut.' dedin, orucu tutuyorum. 'Kötülüklerden uzak dur, yalan söyleme, haram yeme, içki içme, kumar oynama, rüşvet alma, dedikodu yapma, gıybet etme.' dedin bunları yerine getiriyorum. İşte Rabb'imizden razı olmak bu anlama geliyor. Biz öyle güzel amel edeceğiz ki ibadetlerimizi öyle güzel yapacağız ki namazımızı öyle güzel kılacağız ki bütün ibadetlerimizi yerine getireceğiz, aramızdaki muhabbeti arttıracağız. Sen Allah'ın dinine yardım edersen Allah'ta sana yardım eder. Emri ilahi doğrultusunda öyle güzel yaşayacağız ki Rabb'imiz de bizden razı olacak." Başkan Erbaş'ın kandil nedeniyle verdiği mesajların ardından Kuran-ı Kerim ve ilahilerle gece sona erdi.