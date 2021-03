Dünya nüfusunun yüzde 32’sini oluşturuyor! İşte Z kuşağının bilinmeyen yönleri...

EMRE BAHAR 13 YAŞINDA

Ünlü demek fenomen demek

- Twitter'ın ne olduğunu biliyorum ama bir hesabım yok. Instagram'da pek aktif değilim.

YouTube'tan bilgi almayı seviyorum. WhatsApp'a çok bakmıyorum ama discord'dan çok yazışıyorum.

- En son ne zaman haber bülteni izlediğimi hatırlamıyorum.

- Marka takıntım yok. Eşofman, rahat kumaştan pantolon ve tişörtler giyiyorum. Renkli çoraplar eğlenceli oluyor. Ayakkabı da Converse, Vans ve Crocs terlikleri seviyorum. Diğer kıyafetlerim basketbolcu olduğum için spor tarzda.

- Geçen gün arkadaşımın babasının arabasında Micheal Jackson dinledim. Tüm parçalarını merak ettim, hepsini çok sevdim. Özellikle Billie Jean şarkısı çok eğlenceli.

- İbrahim Tatlıses diye birini tanıyorum ama caps'lerinden, aslında tam anlamıyla kim olduğunu bilmiyorum, türkücüymüş.

- Bana göre ünlü demek fenomen demek.

- Bazen annem yaşıtım kızlar gibi giyiniyor hoşuma gitmiyor, çünkü o tarz kıyafetler kimseye yakışmıyor. Mesela bol bol eşofmanlar giyiyor. Yazılı tişörtler falan...

- İlerde basketbol oyuncusu olmayı planlıyorum ve karavanla dünyayı gezeceğim.

Çevreci biriyim. Hayvanseverim, kedim benim her şeyim.

- Para benim için önemli. Hayal ettiğim her şeyi alabilirim.



SEVGİ DOĞAN (14 )

İkinci ele sıcak bakıyorum

- Sosyal medyada çok zaman geçirmiyorum. İnsanların birbirlerinin hayatını gereğinden fazla merak ettiğini ve büyük kısmın sahip olduğu her şeyi sosyal medyada gösterme yarışı içinde olduğuna inanıyorum. Sadece Snapchat, Whatsapp, bazen YouTube kullanıyorum. Twitter kullanmıyorum.

- Biz daha rahat bir kuşağız.

Yaşlıların "En çok ben bilirim. Sen nereden bileceksin" tavrından rahatsızım.

- Modayı seviyorum. Ama 'yeni çağ' denilerek çöp poşeti giydirilmiş modellerin podyumda yürümesini markalar adına utanç verici buluyorum. Lüks markaların tasarımlarını beğeniyorum ama bir çantaya 10 bin TL vermem. İkinci ele sıcak bakıyorum.

- Bana göre ünlüler ikiye ayrılıyor; işini iyi yaptığı için ünlü olanlar var, bir de sırf tanınmak için her türlü rezilliği yapanlar...

Bu yüzden favori ünlüm pek yok.

Türkçe müzik de pek dinlemiyorum.

- İleride hangi mesleği yapacağıma henüz karar vermedim.

Ama her şeyi çabuk öğrendiğim ve pek çok konuda yetenekli olduğuma inandığım için ileride para sıkıntısı çekeceğimi düşünmüyorum.

- Komediyi seviyorum ama günümüzde kimseyi pek komik bulmuyorum.

- Favori yazarım yok, neyi bilmek istiyorsam o konuyla ilgili kitap alıyorum.