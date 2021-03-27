Edirne'de korkunç olay! İnşaat işçisi, ev arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Şükrüpaşa Mahallesi 207. Sokak'taki bir apartın 6. katındaki dairede inşaat işçisi Kadir Şeker'in (30) cansız bedeniyle karşılaştı.
Bıçakla öldürüldüğü belirlenen Şeker'in cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
4 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YAKALANDI
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları 4 saatlik çalışmanın ardından cinayeti işleyen Özgür Y.'yi (43) Uzunköprü ilçesinin Dereköy köyünde yakaladı.