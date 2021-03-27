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Giriş Tarihi: 27.3.2021 18:20 Son Güncelleme: 27.3.2021 18:21

'de korkunç olay! İnşaat işçisi, ev arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

AA
Edirne'de korkunç olay! İnşaat işçisi, ev arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

’de inşaat işçisi (30), kaldığı aparttaki dairesinde ev arkadaşı tarafından bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği şüpheli Özgür Y.'yi (43) gözaltına aldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Şükrüpaşa Mahallesi 207. Sokak'taki bir apartın 6. katındaki dairede inşaat işçisi Kadir Şeker'in (30) cansız bedeniyle karşılaştı.

Bıçakla öldürüldüğü belirlenen Şeker'in cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YAKALANDI

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları 4 saatlik çalışmanın ardından cinayeti işleyen Özgür Y.'yi (43) Uzunköprü ilçesinin Dereköy köyünde yakaladı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Kadir Şeker ve Özgür Y.'nin ev arkadaşı olduğu öğrenildi.

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Edirne'de korkunç olay! İnşaat işçisi, ev arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
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