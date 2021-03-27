En çok vaka görülen ilden çağrı: Gerekmiyorsa seyahat etmemeli

Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il olarak açıklandı. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan kentle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Samsun'un, Karadeniz Bölgesi'ne açılan bir kavşak görevi gördüğünü ifade eden Oruç, iller ve ilçeler arasındaki geçişin çok fazla olduğunu, bu hareketliliğin de kentte vaka sayını biraz daha artırmış olabileceğine dikkat çekti.

'KOMŞU İLLERLE SÜREKLİ BİR HAREKETLİLİK VAR'

Türkiye ile eş güdümlü olarak Samsun'da da dönem dönem artış ve azalışın olduğunu belirten Oruç, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'ne açılan bir kavşak durumunda, belki bu bizim için bir dezavantaj olabilir. Bu durum bazı konularda büyük bir avantaj olmasına rağmen koronavirüs konusunda dezavantaj. İl dışından gelen akrabalar, Samsun'da ailesi olup gelenler var.