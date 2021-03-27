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Giriş Tarihi: 27.3.2021

Engeliller için yapay zeka tekerlekli sandalye

Engeliller için yapay zeka tekerlekli sandalye
İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Sezer ile öğrencileri, yürümekte zorluk çeken engelli ve yaşlılar için tam otonom tekerlekli sandalye geliştirildi. Kullanıcı gitmek istediği yeri bildirdikten sonra sandalye yapay zeka çözümleriyle engellere çarpmadan hedefe güvenli bir şekilde ulaşıyor. Proje Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yarışmasında ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle 'Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler' kategorisinde birin oldu. AA
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Engeliller için yapay zeka tekerlekli sandalye
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