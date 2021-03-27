Eski sevgilisi ve arkadaşlarını rehin aldı üç yaralı

DİYARBAKIR'DA yaşayan F.G. kendisini terk eden kız arkadaşı C.A.'nın, yeni erkek arkadaşı ve 2 kişi ile birlikte Kayapınar'daki evinde olduğunu öğrendi. Çılgına dönen F.G. sabah saatlerinde silahla evi bastı. Önce kız arkadaşı C.A. ile tartışan F. G. tabancayla ateş açtı. Silah ve bağırma seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine eve polisler ve sağlık ekipleri geldi. Bunun üzerine F.G., evdekileri rehin aldı. Zırhlı araçlarla bölgeye gelen özel timler operasyon hazırlığı yaptıkları sırada, içerde yeniden silah sesleri geldi. Hemen harekete geçen özel harekât polisleri kapıyı kırarak eve girdi. F.G. polis tarafından etkisiz hale getirilirken, çıkan arbedede yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kendisini bir odaya kilitleyerek kurtulan C.A. da emniyete götürüldü. Evde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirilirken, yaralı 3 gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eski sevgilisi F.G.'nin ayrılmalarını bir türlü kabullenemediğini ve kendisini sürekli rahatsız ettiğini belirterek, "Dün telefonda tartıştık. Akşam aradı, cevap vermedim. Sabah evime geldi. Kapıyı açtığımda silahla içeri girip, içerdekilere ateş açtı. Kendimi bir odaya attım ve kapıyı kilitledim. İçerde bulunan arkadaşlarım da F.G.'ye silahla karşılık verdi. Ardından polisler içeri girdi. Bizi kurtardı" dedi.