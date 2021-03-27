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Giriş Tarihi: 27.3.2021 16:05 Son Güncelleme: 27.3.2021 16:26

'da korkunç olay... Cesedi bu halde bulundu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giresun'da korkunç olay... Cesedi bu halde bulundu

'un ilçesi sahil kesiminde öğlen saatlerinde bir kadın cesedi bulundu. Uzun süre denizde kaldığı ve vücudunun deforme olduğu öğrenilen kadın cesedinin,15 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kayıp 24 yaşındaki kadının olduğu değerlendirildiği öğrenildi. Bulunan kadın cesedini ölüm sebebi ve kimliği belirlenmesi için incelenmek üzere Trabzon Adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Giresun'un Bulancak ilçesi Sanayi Mahallesi sahil kesimindeki menfez içerisinde kadın cesedi bulundu. Menfezde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Bölgede yapılan incelemenin ardından kadın cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Denizde uzun süre kaldığı ve vücudunun deforme olmasından dolayı kimliği tespit edilemeyen kadın cesedi,Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Hastanede yapılan ilk ön muayenenin ardından bulunan cesedin ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öte yandan Bulancak'ta Menfez içerisinde bulunan kadın cesedinin, ilçede 15 gün önce evinden ayrılan, bir daha geri dönmeyen ve polis ekipleri tarafından aranan 24 yaşındaki kayıp kadının olabileceği değerlendirildiği öğrenildi. Polis olayla ilgili çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

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Giresun'da korkunç olay... Cesedi bu halde bulundu
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