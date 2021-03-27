Giresun'da korkunç olay... Cesedi bu halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Giresun'un Bulancak ilçesi Sanayi Mahallesi sahil kesimindeki menfez içerisinde kadın cesedi bulundu. Menfezde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Bölgede yapılan incelemenin ardından kadın cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Denizde uzun süre kaldığı ve vücudunun deforme olmasından dolayı kimliği tespit edilemeyen kadın cesedi,Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Hastanede yapılan ilk ön muayenenin ardından bulunan cesedin ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öte yandan Bulancak'ta Menfez içerisinde bulunan kadın cesedinin, ilçede 15 gün önce evinden ayrılan, bir daha geri dönmeyen ve polis ekipleri tarafından aranan 24 yaşındaki kayıp kadının olabileceği değerlendirildiği öğrenildi. Polis olayla ilgili çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.