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Giriş Tarihi: 27.3.2021 12:29

Göçerlerin zorlu yolculuğunda mesai yapmaya başladı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Göçerlerin zorlu yolculuğunda mesai yapmaya başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde besicilikte uğraşan göçerlerin zorlu yolculuğunun başlamasıyla birlikte 'nın ilçesinde Semer yaparak geçimini sağlayan semerci ustası göçerler tarafından verilen semer siparişlerine yetişemiyor.

Daha önce ayda 1 veya 2 sipariş alıp zor şartlarda geçimini sağladığını söyleyen Semerci ustası Mahmut Kasman göçerlerin göç vakitleri olan bu dönemlerde semer siparişlerini yetiştirmekte zorlandığını söyledi.



Tek başına çalışarak ayda bir sipariş alarak yapımını tamamladığı semeri mart ayında başlayan Göçerlerin (besici) göçü ile beraber 15 adet semer siparişi aldığını belirten Semerci Kasman şunları kaydetti. "Mesleğimizi çok zor şartlarda sürdürüyoruz semercilik mesleği eskiye göre çok rağbet görmeyen bir meslek grubunda, bu yıl göçerlerin göç dönemleri olan bu aylarda 15 adet sipariş aldık, Nisan ayı içerisinde ise teslim edilmek üzere 60 adet semer siparişimizin de yapımına başlayacağız. Bu yıl işlerimiz aldığımız siparişlerle açılınca daha önce meslek ustası olan abimde semer yapımında bana yardımcı oluyor, günde 2 tane semer yaparak yetiştirmeye çalışıyoruz, 1 hafta içerinde 16 semeri tamamlayarak teslim ettik, aldığımız siparişleri yetiştirmek te zorlanıyoruz'' ifadelerini kullandı.

BU YIL SEMER'E İLGİ VAR

İlk defa bu yıl insanların semere rağbet gösterdiğini belirten Mahmut Kasman şu ifadeleri kullandı. ''Her yıl aldığımız sipariş 10 taneyi geçmezdi, bu yıl Semer'e rağbet arttı, Bunun sebebinin ise bölgemize besicilik için gelen göçerlerin sayısının fazla olduğunu tahmin ediyoruz, insanlarımız artık unutulmaya yüz tutmuş doğaya ve yaşama sağlıklı bir şekilde katkı sunan el emeği malzemelere yöneldi. Vatandaşlarımız teknolojik makinalarla yapılan her türlü malzemeden el çektirmiş görünüyor, böyle olması bizim işlerimizde artışa neden oldu, semer'in tanesini 400 TL'den Göçerlere satışını yapıyoruz, bölgemize göç eden Göçerlerin verdiği siparişleri gece gündüz demeden yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Siverek'te semercilik mesleğini yürüten Mahmut Kasman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından somut olmayan kültürel varlıklar kapsamında koruma altına alınarak çırak yetiştirmek için de yoğun çalışma ortamında eğitimlerini sürdürüyor.

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Göçerlerin zorlu yolculuğunda mesai yapmaya başladı
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