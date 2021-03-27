Haliliye Belediyesi'nden ailelere uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Haliliye Belediyesi, meslek edindirme eğitimleri verdiği millet evlerinde kayıtlı kadın kursiyerlere yönelik "Madde bağımlılığı mücadelesinde aile eğitimi" programını, Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa Süleymaniye Milletevi ve Ahmet Yesevi Milletevinde gerçekleştirdi. Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğünden Psikolog Salih Polat ve Sosyal Çalışmacı Hakkı Kayhan tarafından verilen eğitimde, madde bağımlılığında aile faktörünün önemine değinildi. Çocukların dışarda korunması ve madde bağımlılığının ne olduğuna dair bilgilendirmelerin de yapıldığı eğitim, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Verilen eğitimler sayesinde ailelerin bilinçlendiğinin altını çizen Sosyal Çalışmacı Hakkı Kayhan, "Madde bağımlılığı hem ülkemizde hem de ilimizde ciddi bir problem. Bununla mücadelede ailelerin farkındalığının oluşturulması gerekiyor. Bizde bu konuda bilinçlendirmek için çaba harcıyoruz" dedi. Yapılan eğitimden dolayı son derece memnun olduklarını dile getiren kursiyerler ise kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.