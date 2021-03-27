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Giriş Tarihi: 27.3.2021 09:54

'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

AA
Hatay'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

'ın ilçesinde tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi. Mahmutlu Mahallesi'nde konuşmak için bir araya gelen ve aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen (42) ile V.E. arasında tartışma çıktı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi. Mahmutlu Mahallesi'nde konuşmak için bir araya gelen ve aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen Mustafa Zambak (42) ile V.E. arasında tartışma çıktı.

YARALAYIP KAÇTILAR

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle V.E, tüfekle Mustafa Zambak'ı yaralayıp kaçtı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdığı Zambak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan V.E'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Hatay'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
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