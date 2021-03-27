Her tarafı didik didik arandı 15 tabanca 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Güven Timleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yıldırım Ekipleri, gün içinde 610 ekip ile İstanbul genelinde çok sayıda noktada asayiş denetimi gerçekleştirdi. Ana yol, cadde, park, metruk alanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimler yapıldı. Şüpheli gördükleri araç ve kişileri durduran Yıldırım Ekipleri, üst ve araç araması yaparak şüphelileri genel bilgi taraması (GBT) sorgusundan geçirdi.Gün boyu yapılan denetimlerde toplamda 109 bin 116 kişi GBT sorgulamasından geçirildi. Haklarında çeşitli suç ve sebeplerden yakalama kararı bulunan 487 kişi denetimlerde yakalanırken 30 ruhsatsız tabanca ile 2 koli 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ve tabancanın yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen binlerce lira paraya da el konuldu.Denetimler kapsamında akşam saatlerinde Fatih Vatan Caddesi'nde denetim yapan Yıldırım Ekipleri, çift yönlü kontrol noktası oluşturarak geçen araçları durdurdu. Araçları arayan ekipler, araçlarda bulunanları GBT sorgulamasından geçirdi. Denetimler sırasında yine Fatih'te metruk binalara giren ekipleri, buralarda arama yaptı.